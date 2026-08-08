Escursione da incubo alle Balze: smarriscono la via sotto il temporale

Coppia reggiana salvata dal Soccorso Alpino

Brutta esperienza nel pomeriggio per una coppia reggiana in escursione nella zona delle Balze di Verghereto. I due erano partiti dall’hotel Sant’Alberico per percorrere il sentiero 133, ma una volta arrivati nei pressi della Moia hanno perso l’orientamento e smarrito il percorso.

A complicare la situazione è stato il sopraggiungere di un temporale, che ha spaventato i due escursionisti. La coppia ha quindi contattato la struttura dove soggiornava, i cui gestori hanno immediatamente allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna.

La stazione Monte Falco ha organizzato rapidamente una squadra di tecnici, che ha raggiunto la coppia con un mezzo fuoristrada. Dopo aver verificato le buone condizioni di salute di entrambi, i soccorritori li hanno presi a bordo della jeep e accompagnati in sicurezza fino al punto di partenza.