Due bagnini salvano una coppia tra le onde a Rivabella: intervento complesso con mare molto mosso

A Rivabella di Rimini due marinai di salvataggio raggiungono a nuoto due sessantenni in difficoltà dietro gli scogli e lanciano un appello alla prudenza

Questa mattina, intorno alle ore 11, i marinai di salvataggio in servizio presso i Bagni 1 e 2 di Rivabella di Rimini sono stati protagonisti di un intervento di soccorso particolarmente complesso, conclusosi fortunatamente senza conseguenze per una coppia di circa 60 anni. I due bagnanti, nonostante le condizioni del mare fortemente mosso, si erano avventurati a fare il bagno dietro le barriere della scogliera allontanandosi dalla riva. Una volta raggiunta la zona al largo, però, non sono più riusciti a rientrare a causa della forza delle onde e delle correnti. I marinai di salvataggio trentenni Amedeo Valentini e Mattia Righetti sono intervenuti immediatamente, tentando inizialmente il recupero con il moscone di salvataggio. Le condizioni del mare, tuttavia, hanno reso impossibile completare il soccorso con l'imbarcazione, a quel punto i due bagnini hanno deciso di raggiungere i bagnanti a nuoto, utilizzando il Baywatch. Dopo un intervento particolarmente impegnativo, sono riusciti a mettere in salvo entrambi, operando in condizioni estremamente difficili e mettendo a rischio anche la propria incolumità. Al termine dell'intervento, i marinai di salvataggio hanno rivolto un appello a tutti i bagnanti affinché evitino di entrare in mare quando le condizioni sono proibitive e, soprattutto, di avventurarsi al largo o dietro le scogliere con mare mosso.

«La prudenza è fondamentale – ricordano i soccorritori –. Anche pochi minuti di imprudenza possono trasformarsi in una situazione di grave pericolo, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella di chi interviene per prestare soccorso.»