Arte e territorio al Palacongressi: apertura straordinaria per “Confini Mobili”

In esposizione fino al 31 maggio opere di artisti contemporanei e giovani talenti dell’arte e del design

Le numerose richieste di visite su prenotazione alla mostra Confini Mobili, in corso fino al 31 maggio allo spazio Convivio del Palacongressi di Rimini, hanno indotto la programmazione di una giornata di apertura straordinaria.

Domani, sabato 28 febbraio, dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso libero, sarà possibile ammirare le opere di Clarita Kuo e Paola Amati nella mostra curata da Matteo Sormani di Art preview/Augeo Art Space.

PERLarte è un'iniziativa artistica nata nel 2020 e promossa da Italian Exhibition Group con la sua divisione Event&Conference per connettere le opere di artisti locali con il Palacongressi di Rimini. Le loro opere creano un ponte tra arte, eventi congressuali e la città, con l'obiettivo di valorizzare il territorio.

In precedenza, le mostre avevano ospitato le opere di Maria Luisa Tadei, Luca Giovagnoli, Davide Conti, Davide Frisoni, Alessandro la Motta e Leonardo Blanco, oltre che degli studenti del corso di Graphic Design 3 della LABA di Rimini (Libera Accademia di Belle Arti).

Per prenotare la visita in altre giornate è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e alla mail [email protected].