Arte, musica e simboli: a Villa Lodi Fé si parla di Beatles, Mela e Munch

La rassegna prosegue ogni mercoledì sera fino a fine agosto con ingresso libero

Prosegue la rassegna culturale “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”, promossa dall’associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca, con un nuovo appuntamento dedicato all’arte, alla musica e ai fenomeni culturali e di costume.

Mercoledì 16 luglio alle 21:15, nel suggestivo scenario del parco di Villa Lodi Fé, Teresio Troll guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato a “The Beatles, la Mela e L’urlo di Munch”, per parlare di oggetti e artisti capaci di evocare emozioni intense o rappresentare significati profondi. Si passerà in rassegna un percorso che va da un elemento comune come la mela, caricata di simbolismo in diverse culture e opere d’arte, passando per il celebre dipinto di Munch, icona dell’angoscia esistenziale, fino ad arrivare ai Beatles, che con la loro musica hanno saputo emozionare il pubblico e generazioni diverse, diventando un grande fenomeno culturale e di costume.

A condurre l’appuntamento serale nel giardino di Villa Lodi Fé sarà Teresio Troll, artista attivo in diversi ambiti espressivi, dalla pittura alla grafica. Autore di alcuni murales nel borgo San Giuliano di Rimini, si occupa anche di critica d’arte e scrittura, con interessi che spaziano tra cinema, teatro, musica, letteratura e poesia. Negli ultimi anni ha avviato un percorso di ricerca dedicato all’esplorazione artistica di figure iconiche come i Beatles, Coco Chanel, Marilyn Monroe, Edvard Munch, Gustav Klimt e Johannes Vermeer per comprendere analogie e affinità tra persone e oggetti.

La rassegna “Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?” proseguirà ogni mercoledì sera fino al 29 agosto, con incontri dedicati alla letteratura, alla poesia, alla storia e alla musica, in un formato conviviale che da anni fa della manifestazione uno dei momenti più attesi della stagione estiva a Riccione. L’ingresso è libero.