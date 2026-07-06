Artigiani in calo a Rimini, Marcello (FdI) chiede dati aggiornati alla Regione
Il consigliere segnala una diminuzione del 6,9% tra 2023 e 2024 e sollecita misure di sostegno e un confronto con le categorie economiche del territorio
Nicola Marcello (FdI), alla luce della diminuzione del numero di artigiani chiede alla Regione i dati aggiornati relativi all’andamento del comparto regionale negli ultimi anni, in particolare della provincia di Rimini.
“Tra il 2023 e il 2024 la provincia di Rimini risulta fra i territori italiani maggiormente colpiti dal calo degli artigiani, registrando una diminuzione del 6,9%, pari a circa 835 addetti in meno, e collocandosi al quarto posto nazionale per perdita di lavoratori del comparto artigiano. Tale situazione - spiega Marcello - appare particolarmente preoccupante per un territorio come quello riminese e romagnolo, storicamente caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole imprese artigiane operanti nei settori manifatturiero, edile, turistico, alimentare, artistico e dei servizi. La perdita progressiva di imprese artigiane - continua il consigliere - rischia infatti di impoverire il tessuto economico locale, ridurre l’occupazione, compromettere il passaggio generazionale dei mestieri tradizionali e indebolire l’identità produttiva del territorio”.
Per questo, nell’interrogazione presentata, Marcello chiede misure concrete per sostenere le imprese artigiane e sollecita l'esecutivo regionale ad avviare un confronto con le associazioni di categoria e gli enti locali del territorio riminese al fine di elaborare strategie specifiche.