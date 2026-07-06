Artigiani in calo a Rimini, Marcello (FdI) chiede dati aggiornati alla Regione

Il consigliere segnala una diminuzione del 6,9% tra 2023 e 2024 e sollecita misure di sostegno e un confronto con le categorie economiche del territorio

A cura di Redazione 06 luglio 2026 11:35

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