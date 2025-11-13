ASD Shotokan Santarcangelo protagonista al Trofeo regionale di Karate

Nove atleti in gara e otto sul podio, tra primi e terzi classificati nelle diverse categorie

Domenica 9 Novembre a San Giorgio di Piano (BO) si è volta un Trofeo regionale di karate organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna AIKT (Accademia Italiana Karate Tradizionale), che ha visto la partecipazione di oltre 230 atleti, da 6 anni fino agli over 50, da cintura bianca a nera, provenienti da più di dieci associazioni della regione.

Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale. Il trofeo, prevedeva prove alternate di Kata (Forma) e Kumite (combattimento) con gli atleti opportunamente divisi per età e grado.

L’ ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con nove atleti di cui ben otto sono saliti sul podio.

Risultati

Primi classificati: Giacomo Casagrande, Francesco Arlotti, Giacomo Cenci e Thomas Vodopi.

Terzi classificati: Alice Albanese, Enrico Capanni, Deniel Montebelli e Federico Cupioli.