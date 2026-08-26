Asfalto sulla Provinciale Uso: la strada all'altezza di via Andrea Costa a Santarcangelo chiusa nella notte di venerdì

Lavori della Provincia di Rimini tra venerdì e sabato: stop al traffico nei primi 100 metri dalla via Andrea Costa.

Una notte di lavori per rifare l’asfalto e alcune modifiche alla viabilità sulla Provinciale Uso. Tra venerdì sabato la Provincia di Rimini interverrà sul primo tratto della strada provinciale 13, all’altezza di via Andrea Costa, a Santarcangelo.



Dalle 20 di venerdì fino alle 10 di sabato resterà chiusa al traffico la corsia della SP13 in direzione Santarcangelo-Poggio Torriana, nei primi 100 metri a partire dall’incrocio con via Andrea Costa. Nessuna modifica, invece, per i veicoli che percorrono la strada in direzione monte-mare.



Durante la stessa fascia oraria sarà istituito anche un senso unico alternato in via Andrea Costa, nel tratto vicino all’incrocio con la SP13. Il provvedimento sarà attivo dalle 20 di venerdì alle 6 di sabato e sarà regolato da movieri oppure da un impianto semaforico. Le modifiche alla circolazione sono necessarie per consentire in sicurezza i lavori di asfaltatura del manto stradale.