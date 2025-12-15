Asia Delmonte cresce agli Assoluti: primato personale nei 50 stile

L’atleta della Polisportiva Riccione chiude in 25”52 i 50 stile libero allo Stadio del Nuoto

Buona prestazione per Asia Delmonte, atleta di Polisportiva Riccione, in vasca il 13 dicembre ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta (25 metri) allo Stadio del Nuoto di Riccione. La nuotatrice romagnola ha gareggiato nella distanza dei 50 metri stile libero, chiudendo la prova in tredicesima posizione assoluta e facendo registrare un significativo miglioramento del proprio primato personale. Il cronometro si è fermato infatti su 25”52, un tempo che conferma i progressi dell’atleta in questa prima fase di stagione.

Un risultato da considerarsi positivo, soprattutto alla luce del periodo di preparazione ancora in corso. Nonostante l’inizio dell’annata agonistica, Delmonte è riuscita a mettere in evidenza importanti accenni tecnici, elementi che hanno contribuito in modo determinante al miglioramento cronometrico.

"La prestazione ottenuta ai Campionati Italiani rappresenta un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti, lasciando intravedere ulteriori margini di crescita nel prosieguo della stagione” commenta l’allenatore Gianlorenzo Parmigiani.



