Asia Delmonte in gara ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto

Domani l’atleta riccionese affronterà i 50 metri stile libero, testando la propria forma contro le migliori interpreti italiane

Domani, nel programma pomeridiano dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta (25 metri), l’atleta di Polisportiva Riccione Asia Delmonte prenderà parte alla prova dei 50 metri stile libero. La presenza dell’atleta alla rassegna nazionale rappresenta un passaggio significativo nel percorso tecnico e competitivo maturato durante la stagione. La gara dei 50 stile libero, specialità ad alta intensità e caratterizzata da tempi estremamente ridotti, offrirà un’occasione utile per verificare il livello di forma e il confronto con le migliori interpreti italiane della distanza.

Lo staff tecnico seguirà con attenzione la prestazione, valutandone gli aspetti cronometrici e tecnici in relazione agli obiettivi programmati. L’appuntamento di sabato pomeriggio costituirà inoltre un’opportunità per consolidare l’esperienza dell’atleta in contesti di competizione di alto livello.





Intanto l’impianto riccionese si prepara alla Coppa Brema, manifestazione nazionale a squadre che anticipa tradizionalmente le festività natalizie, in programma domenica 21 dicembre allo Stadio del Nuoto di Riccione. L’appuntamento prevede la partecipazione delle formazioni maschili e femminili di Polisportiva Riccione, convocate al completo per affrontare un programma gare costruito sul modello olimpico.

La competizione richiede a ciascuna squadra di schierare un atleta per prova, per entrambe le categorie maschile e femminile, ad eccezione dei 50 metri farfalla, dorso e rana, discipline non incluse nel programma. Tale struttura rende la Coppa Brema una manifestazione di particolare rilevanza tecnico–organizzativa, poiché combina la prestazione individuale con la necessità di un’efficace gestione complessiva della rosa.

Oltre agli aspetti agonistici, l’evento rappresenta uno dei pochi contesti in cui viene evidenziata in modo diretto l’importanza del contributo collettivo. La somma dei punteggi ottenuti in ogni gara determina il risultato finale della squadra, valorizzando non solo il rendimento dei singoli atleti, ma anche la capacità del gruppo di operare in modo coeso, rispettando ruoli e strategie condivise.

Per Polisportiva Riccione, la disputa della Coppa Brema nella vasca di casa costituisce inoltre un’opportunità per offrire agli atleti un ambiente familiare e funzionale alla concentrazione. Lo staff tecnico seguirà le prove valutando riscontri cronometrici e indicatori di continuità rispetto al percorso intrapreso nella stagione.