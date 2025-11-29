Altarimini

Assalto alla redazione torinese de La Stampa

Manifestanti pro-Palestina irrompono nei locali vuoti: scritte intimidatorie contro i cronisti. Scatta la solidarietà bipartisan

A cura di Glauco Valentini Redazione
29 novembre 2025 14:15
Assalto alla redazione torinese de La Stampa - © Ansa
© Ansa
Nazionale
Un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione ieri pomeriggio nella sede torinese del quotidiano La Stampa, trovata vuota a causa dello sciopero in corso da parte dei giornalisti. Il gruppo, inneggiando “Free Palestine”, ha forzato l’ingresso e si è introdotto nei locali della redazione.

Sui muri e sulle porte sono state tracciate diverse scritte intimidatorie contro i cronisti, tra cui frasi minacciose come “Giornalista terrorista, sei il primo della lista” e “Giornalista ti uccido”.

Il gesto ha immediatamente suscitato una condanna unanime dal mondo politico e istituzionale. È giunta una ferma presa di posizione anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso piena solidarietà ai giornalisti del quotidiano e ribadito la necessità di tutelare la libertà di stampa.

