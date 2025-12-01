Assalto da 2 milioni sull'A2 in Calabria: furgone portavalori bloccato e rapinato in galleria

L'autostrada come un set da guerra: assalto con auto incendiate e spari al portavalori sull'A2

Un assalto spettacolare e violento è avvenuto questa mattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada A2, ai danni di un furgone portavalori della società Sicurtransport. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.

La rapina è stata messa a segno all’interno di una galleria situata tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. I malviventi, entrati in azione con modalità paramilitari, hanno bloccato la carreggiata posizionando due automobili incendiate, creando così una barriera che ha isolato il mezzo e impedito ogni via di fuga.

Durante l’assalto i banditi hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, ma non si registrano feriti tra il personale del portavalori né tra gli automobilisti. Dopo aver costretto gli operatori ad abbandonare il furgone, i rapinatori sono riusciti a impossessarsi del denaro, dandosi poi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento degli incendi e nella messa in sicurezza della zona. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

La viabilità ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori.