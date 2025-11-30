Assalto notturno con una pietra a un negozio, i vetri antisfondamento salvano il bottino

Raid notturno contro il negozio di parrucchieri: malviventi messi in fuga dal personale di un ristorante

Nella notte tra venerdì e sabato due persone hanno tentato senza successo di sfondare la vetrina del negozio “I Bologna Parrucchieri” a Miramare usando una pietra. Il titolare riferisce che i vetri antisfondamento hanno resistito, come già accaduto due anni fa, e che i malviventi sono stati messi in fuga dal personale di un ristorante vicino che ha sentito rumori. Le telecamere mostrano due uomini a volto scoperto, uno a fare il palo e l’altro a colpire la vetrina. Il titolare lamenta un clima di crescente insicurezza nel quartiere.