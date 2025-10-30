Assicurazione auto, a Rimini premi più alti della media regionale

In un anno +18 euro: il costo medio per la RC auto sale a 616,76 euro, +7,48% rispetto a sei mesi fa

Quest’anno a Rimini assicurare un’auto costa di più. Il premio medio per la sola responsabilità civile auto ha raggiunto quota 616,76 euro, con un aumento di 18 euro rispetto allo scorso anno.

Nonostante l’Emilia-Romagna resti una delle regioni meno care d’Italia, con una media regionale di 572,11 euro, il capoluogo romagnolo si colloca al di sopra di questo valore, confermando una tendenza al rialzo dei prezzi.

Negli ultimi sei mesi l’aumento è stato particolarmente marcato: il premio assicurativo medio è cresciuto del 7,48%, segnale di un mercato in progressivo rincaro che pesa sui bilanci delle famiglie e degli automobilisti riminesi.