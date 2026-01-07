Assicurazioni auto, aumenti in vista anche a Rimini

La provincia rientra tra quelle con il maggior numero di denunce di incidenti con colpa in Emilia-Romagna

Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 42.000 automobilisti emiliano-romagnoli; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’RC auto.

Il peso percentuale degli automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa in rapporto al totale assicurati è in calo a livello nazionale (-14%), ma in Emilia-Romagna, regione in controtendenza, è in aumento (+3%).

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; i dati** dell’osservatorio di Facile.it hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio RC auto in Emilia-Romagna è stato di 549,25 euro, in calo dell’1,2% rispetto a dicembre 2024 (588,47 euro).

«Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Il calo della frequenza dei sinistri rilevato a livello nazionale, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale».

Da inizio gennaio gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie “infortuni del conducente” e “assistenza stradale”, che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

Le differenze provinciali

Guardando i dati a livello territoriale emerge che le province emiliano-romagnole che hanno registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi saranno più colpite dagli aumenti sono Forlì-Cesena, Reggio Emilia e Rimini.

Seguono nella graduatoria le province di Modena e Bologna. Valori inferiori alla media regionale per Ravenna, Parma e Piacenza. Chiude la classifica regionale la provincia di Ferrara.

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti emiliano-romagnoli che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (1,86%) rispetto agli uomini (1,48%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i 35-44enni (1,25%); tra gli over 75, invece, la percentuale raggiunge il 2,69%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come i dirigenti-funzionari siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,37%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono gli artigiani (2,16%) e i disoccupati (2,13%).

Ecco di seguito l’andamento provinciale di chi ha dichiarato un incidente con colpa nel 2025 e il premio medio RC auto aggiornato a dicembre: