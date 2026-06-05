Atlantica Cesenatico riapre con nuova spa e attrazioni: parte la stagione del rilancio per famiglie e bambini

Il parco acquatico da 100mila mq inaugura la stagione con area benessere, nuove attività e servizi per famiglie

Sabato alle 9.30 Atlantica riapre i battenti e inaugura una stagione all’insegna del rilancio. Il parco acquatico di Cesenatico, esteso su 100mila metri quadrati e gestito da Around Sport attraverso la controllata Atlantica Cesenatico, si presenta completamente rinnovato, con nuovi servizi, strutture riqualificate e un’offerta pensata in particolare per famiglie e bambini. Rimarrà aperto tutti i giorni per tre mesi, fino a domenica 6 settembre.

Tra le novità principali c’è la nuova spa, dotata di due vasche idromassaggio, sauna, bagno turco e cabina del sale. Collegato al centro benessere è stato realizzato anche un punto ristoro con frullati, centrifugati, insalate e piatti a base di prodotti biologici e integrali, in linea con il concetto di benessere.

Rinnovata anche l’Area Spiaggia, con campi da beach volley e beach tennis a disposizione degli ospiti, oltre ai campi da basket già molto frequentati. Restyling anche per la grande balena, simbolo storico di Atlantica e scultura a grandezza naturale che caratterizza il parco.

All’interno restano sei grandi piscine e dieci attrazioni: River, Baby Fun, Anaconda, Foam, Malibù, Kamikaze, Fantacastello, Laguna, Discovery e Freedom. Sono presenti zone relax con ombrelloni e lettini, una zona spiaggia, un grande ristorante, quattro bar e un’area picnic immersa nel verde. Confermata anche la formula del biglietto valido due giorni, con ingresso gratuito il giorno successivo.

Grande attenzione sarà dedicata all’animazione, affidata allo staff Wellontour, presente dall’apertura fino a sera. Le attività si svolgeranno sul palco della Piscina Onde e negli spazi riservati ai più piccoli con il miniclub.

«Quest’anno daremo ancora più servizi alle famiglie con bambini, per quella che sarà la stagione del rilancio di Atlantica», spiegano il presidente Luca Brandolini e il direttore Denis Romani. Tra le novità anche il rinnovato Atlantica Family Restaurant, aperto pure agli esterni da via Magellano con servizio d’asporto, una rassegna di youtuber con Andrea Prada e il concerto-evento di Luk3.

Il parco sarà inoltre inserito nei pacchetti vacanza di hotel e villaggi della Riviera. Gli abbonamenti stagionali costano 80 euro per i bambini e 90 per gli adulti. Confermati il Baby Day del martedì, con un bambino gratis per ogni adulto pagante, e il Family Day del sabato, con ingresso a 14 euro per gli adulti e 11 per i bambini.