Atlete svenute durante gara di volley: possibile presenza di monossido di carbonio

Quindici giocatrici portate in ospedale, tutte dimesse nella notte. In corso accertamenti sulle cause

Momenti di paura durante la partita di pallavolo femminile tra Zafferana Volley e Volley ’96 Milazzo, disputata ieri sera al palatenda di Zafferana Etnea, nel Catanese. Alcune atlete sono state colte da malore mentre erano in campo: diverse giocatrici hanno lamentato giramenti di testa e difficoltà respiratorie, mentre una di loro è svenuta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio all’interno della struttura sportiva. In via precauzionale quindici atlete sono state trasferite negli ospedali della zona per accertamenti.

Fortunatamente, dopo le verifiche mediche, tutte le giocatrici sono state dimesse nella notte. Restano comunque in corso indagini e controlli tecnici per chiarire l’origine della possibile fuga di monossido e comprendere cosa abbia provocato l’improvvisa intossicazione.

Le autorità comunali e i responsabili dell’impianto stanno collaborando per garantire la piena sicurezza della struttura prima della sua riapertura.