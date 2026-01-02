Atletica 75 Cattolica chiude il cinquantenario con il bagno di Capodanno

Giovedì 1° gennaio 2026 atleti, soci e simpatizzanti si sono ritrovati in mare

Si è concluso ieri mattina, giovedì 1’ gennaio 2026, con il tradizionale bagno di Capodanno, l’intenso e partecipato calendario di eventi che nel corso del 2025 ha celebrato il cinquantesimo anniversario della fondazione dell’Atletica 75 Cattolica, nata nel 1975 e da mezzo secolo punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sul territorio.

Alle ore 11, nelle acque antistanti il Kursaal a Cattolica, atleti, soci, amici e simpatizzanti si sono ritrovati per un momento simbolico e ormai consolidato nella tradizione cittadina, che ha voluto idealmente salutare l’anno del cinquantenario e chiudere un percorso ricco di iniziative, incontri, manifestazioni sportive e culturali.

“Il 2025 è stato un anno speciale, caratterizzato da numerosi eventi pensati per ripercorrere la storia dell’Atletica 75 Cattolica, valorizzarne i successi sportivi e, soprattutto, celebrare i valori di passione, impegno e condivisione che da sempre ne contraddistinguono l’attività” - commenta il Presidente Luca Ercolessi.

“Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che si sono adoperati e hanno collaborato all’organizzazione e alla realizzazione delle iniziative del cinquantenario: il Comune di Cattolica, che ha accompagnato e sostenuto le manifestazioni, e poi tutti gli amici, i soci, gli allenatori, gli istruttori e i volontari dell’Atletica 75 Cattolica, che con entusiasmo e dedizione hanno reso possibile questo lungo e significativo percorso celebrativo” – conclude Ercolessi.

Con lo sguardo rivolto al futuro, l’Atletica 75 Cattolica archivia così un anno storico, pronta a proseguire il proprio cammino nel segno dello sport, dell’educazione e della partecipazione, forte di cinquant’anni di storia e di una comunità viva e unita.