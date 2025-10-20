Atletica 75 Cattolica festeggia 50 anni di storia con la mostra “Momenti di gloria”

Dal 25 ottobre al 20 dicembre al Centro Culturale Polivalente un viaggio tra ricordi, traguardi e volti che hanno fatto la storia dello sport cattolichino

50 anni di emozioni, di volti, di traguardi raggiunti e di sogni ancora in corsa.

Per celebrare il proprio mezzo secolo di vita, l’Atletica 75 Cattolica presenta la mostra “Momenti di gloria”, un percorso espositivo che racconta la storia della società, dei suoi atleti e di una comunità che ha fatto dello sport un linguaggio di crescita, inclusione e appartenenza.

L’inaugurazione si terrà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso il Centro Culturale Polivalente di Cattolica. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 20 dicembre 2025. L’ingresso è libero.

L’iniziativa fa parte del programma ufficiale delle celebrazioni per il 50° anniversario di Atletica 75 Cattolica (1975–2025) e si propone come un’occasione per condividere con la città e con il mondo sportivo il valore dello sport come esperienza di vita, di formazione e di comunità.

Attraverso fotografie, documenti, divise, coppe e materiali d’archivio, “Momenti di gloria” ripercorre le tappe più significative dell’Atletica 75: dalle prime gare in pista agli allenamenti sulla spiaggia, dai successi agonistici ai volti dei tecnici e dei volontari che hanno reso possibile questa lunga avventura sportiva.

“È una mostra che parla di noi, ma soprattutto delle persone che hanno creduto nello sport come strumento educativo e sociale” – sottolinea il presidente dell’Atletica 75 Cattolica, Luca Ercolessi – .“Cinquant’anni sono un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza per continuare a correre insieme.”