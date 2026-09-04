Atletica e vela, Riccione capitale dello sport nel weekend

Al centro sportivo Italo Nicoletti il 60° Campionato nazionale Aics con 462 atleti, mentre al porto spazio al Trofeo Paola Santini di O’Pen Skiff

Il Campionato nazionale Aics di atletica leggera e il “Trofeo Paola Santini” di vela sono tra i protagonisti di questo fine settimana a Riccione. Da questa mattina fino a domenica 6 settembre il centro sportivo “Italo Nicoletti” ospita il 60esimo Campionato nazionale Aics di atletica leggera, insieme al 13esimo Memorial “Pietro Mennea” e al terzo Campionato nazionale paralimpico Aics Open. La manifestazione segna un anniversario importante, celebrando sessant’anni di attività nazionale dell’atletica Aics con 462 atleti iscritti provenienti da 29 province e 14 regioni. Tra atleti di tutte le fasce d’età, dagli esordienti ai master, tecnici, dirigenti e accompagnatori, sono attese complessivamente oltre mille presenze in un contesto che unisce competizione, inclusione e responsabilità sociale.

La regata al porto guidata dal Club Nautico Riccione

Il 5 e 6 settembre il mare di Riccione diventa il campo di gara del “Trofeo Paola Santini”, prestigiosa tappa del Campionato interzonale della classe O’Pen Skiff patrocinata dal Comune di Riccione. Grande protagonista dell'organizzazione è il Club Nautico Riccione che mette in campo esperienza, passione e lavoro di squadra per accogliere numerosi giovani equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Le regate si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante il porto e in piazzetta Dante Tosi. Per rendere ancora più speciale l'appuntamento promosso dal sodalizio di banchina, il campo di gara sarà intitolato alla memoria di Bruno Santini, papà di Paola e figura storica del Club Nautico, fondamentale per la nascita e la crescita della Scuola Vela cittadina.

“Riccione si appresta a vivere un fine settimana particolarmente ricco di sport, inserito all’interno di un mese di settembre denso di appuntamenti che toccano tantissime discipline e impianti della città - dichiara l’assessore allo sport Simone Imola - I prossimi giorni vedranno un’importante affluenza di presenze tra atleti, staff e famiglie, sia per le gare in pista sia per quelle in mare, a cui si affiancano anche altri eventi e raduni in programma, tra cui il pattinaggio con il ‘Memorial Roberta Gentilini’. È la dimostrazione di come la nostra città sappia promuovere una vera e propria idea di vacanza all’insegna dello sport, della salute e del benessere all’aria aperta. Ospitare contemporaneamente così tante manifestazioni conferma la grande forza ricettiva del nostro territorio e la capacità di fare rete, garantendo un’importante ricaduta economica per tutta la comunità”.



