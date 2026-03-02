Atletica, record sammarinese per Daniel Lotti nel salto in lungo

Ai campionati regionali indoor cadetti di Parma il giovane atleta chiude al quinto posto con 5.75 metri

Domenica, 1 marzo, il Palaottici di Parma ha ospitato i Campionati regionali indoor della categoria cadetti (14-15 anni). Daniel Lotti è riuscito ad agguantare la finale a 8, confrontandosi con i migliori interpreti del salto in lungo dell’Emilia Romagna. All’ultimo balzo, il portacolori della San Marino Athletics Academy è riuscito a raccogliere le ultime energie per ottenere la misura la misura di 5.75m e migliorare il record sammarinese di categoria, già suo. Ottiene il quinto posto in classifica. “Sono contenta di questo risultato, anche se devo ammettere che c’è un ampio margine di miglioramento. Daniel fa parte del nostro vivaio giovanile, che per qualità ed impegno si sta mettendo in luce” dichiara la Coach che lo segue Paola Carinato.