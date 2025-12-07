Atreju apre il dibattito sulle riforme, mentre a “Più Libri” monta la protesta contro l’editore Passaggio al Bosco

Assente Elly Schlein nella giornata inaugurale della kermesse di Fratelli d’Italia; alla Nuvola di Roma stand oscurati e cori di protesta contro presunte pubblicazioni apologetiche del fascismo

La giornata di ieri ha segnato l’avvio ufficiale di Atreju, la manifestazione politica organizzata da Fratelli d’Italia che per un’intera settimana diventerà uno dei principali palcoscenici del confronto sulle riforme istituzionali e sui temi centrali dell’agenda di governo. L’apertura dell’evento ha posto subito sotto i riflettori un’assenza destinata a far discutere: quella della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, evocata più volte nel dibattito e nelle dichiarazioni dei protagonisti politici presenti.

Parallelamente, alla Nuvola dell’Eur, la fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” è stata attraversata da un momento di forte tensione. Un gruppo di editori e visitatori ha infatti messo in atto una protesta contro la casa editrice Passaggio al Bosco, accusata da più parti di diffondere opere considerate apologetiche nei confronti del fascismo e del nazismo.

Per circa mezz’ora diversi stand circostanti sono stati oscurati simbolicamente, con teli o cartelli a coprire le vetrine, mentre in più punti del padiglione sono risuonati cori — tra cui “Bella ciao” — che hanno accompagnato la contestazione. L’iniziativa ha generato un acceso dibattito sul ruolo e sulla responsabilità del mondo editoriale nel selezionare e proporre contenuti, tra libertà di espressione e limiti imposti dalla legge e dall’etica democratica.

Le due vicende, pur lontane tra loro, hanno segnato una giornata densa di confronti: da un lato quello politico, che ad Atreju promette di entrare nel vivo nei prossimi giorni, dall'altro quello culturale, che alla fiera romana ricorda come il tema della memoria e dei valori democratici resti ancora oggi terreno di discussione e sensibilità diffusa.