Attacco di Israele all'Iran: Meloni convoca un vertice, stretta sulla sicurezza

Tajani in Parlamento, scontro con le opposizioni

Un vertice in videocollegamento si è tenuto oggi per fare il punto sull'attacco di Israele all'Iran e le sue ripercussioni sulla stabilità internazionale. Alla vigilia del G7 in programma in Canada nel fine settimana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti per discutere le misure da adottare, in particolare in materia di sicurezza interna.

In cima all’agenda, la protezione dei luoghi sensibili legati alla Comunità ebraica in Italia, considerati possibili obiettivi di ritorsioni. Sorvegliato speciale il ghetto di Roma, dove le forze dell’ordine hanno rafforzato la presenza. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’imminente convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Intanto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferirà domani in Parlamento sulla grave escalation in Medio Oriente. Ma l’annuncio non ha placato le polemiche: è scontro aperto con le opposizioni. "Si svegliano tardi", ha dichiarato Tajani, riferendosi alle critiche ricevute dopo una notte trascorsa in contatto con i colleghi della regione. Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein: "Si svegli lui".

La situazione internazionale continua a destare grande preoccupazione e l’Italia, in vista anche dell’imminente G7, punta a una linea di fermezza sul fronte della sicurezza e della diplomazia.