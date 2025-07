Ausl Romagna invia 264mila richieste di pagamento per ticket sanitari arretrati

Recupero crediti per prestazioni del 2019-2020: in gioco 19 milioni di euro. Molti cittadini sorpresi, ma l’Ausl assicura che i termini di prescrizione sono rispettati e che è possibile chiedere rivalutazioni

Ausl Romagna sta inviando 264mila lettere di richiesta di pagamento per ticket sanitari relativi a prestazioni del 2019-2020, per un totale di circa 19 milioni di euro.

La procedura, sospesa durante pandemia e alluvioni, rientra nei termini di prescrizione decennale e riguarda esami, pronto soccorso e altre prestazioni non pagate. Molti cittadini, sorpresi dalle richieste, lamentano scarsa chiarezza sui costi, ma l’azienda sanitaria ricorda che i ticket erano già previsti dalla normativa precedente e comunicati nei pronto soccorso e online.

Non è prevista retroattività per la nuova delibera regionale del 2025. Chi ritiene di non dover pagare può inviare richiesta di rivalutazione via mail. Alcune eccezioni, come l’ambulanza in emergenza, non comportano costi al cittadino.