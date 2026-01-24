Auto di lusso rubata affonda alla foce del Marano

Indagini in corso per risalire agli autori del furto

Un’Audi S6 di grossa cilindrata è stata trovata quasi completamente sommersa alla foce del Marano, sulla spiaggia di Riccione. La segnalazione è arrivata ieri mattina intorno alle 7.30. Dai controlli dei carabinieri il veicolo, del valore di oltre 90 mila euro, è risultato rubato e in leasing, facendo ipotizzare un abbandono volontario. La Capitaneria di Porto ha disposto la rimozione del mezzo, rallentata dall’alta marea. Indagini in corso per risalire agli autori del furto.