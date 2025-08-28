Auto finisce nel Po nel Mantovano: due morti

Il veicolo è precipitato dall’argine a San Benedetto Po. Recuperati i corpi da vigili del fuoco e sommozzatori

Tragedia questa mattina lungo il fiume Po, dove un’auto è uscita di strada precipitando nelle acque all’altezza di San Benedetto Po. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, insieme agli agenti della Polizia di Stato e ai vigili del fuoco, supportati dai sommozzatori. Dopo le operazioni di recupero, all’interno dell’auto sono stati trovati i corpi di due persone.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una coppia di anziani. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il veicolo a finire nel fiume.