Auto in fiamme sull’A14, paura e disagi al traffico tra Rimini Sud e Rimini Nord

L'incendio della Ford Ranger è avvenuto nella tarda mattinata

Paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, sull’A14, tra Rimini Sud e Rimini Nord, dove una Ford Ranger Diesel ha preso fuoco improvvisamente mentre viaggiava in direzione Bologna. Il conducente è riuscito ad accostare in corsia di emergenza e a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Durante le operazioni di spegnimento il traffico è stato deviato su una sola corsia, causando rallentamenti e code di circa due chilometri. Nessun ferito, ma il veicolo è andato completamente distrutto.