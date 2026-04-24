Auto in fiamme sull’A14, paura e disagi al traffico tra Rimini Sud e Rimini Nord
L'incendio della Ford Ranger è avvenuto nella tarda mattinata
A cura di Redazione
24 aprile 2026 16:13
Paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, sull’A14, tra Rimini Sud e Rimini Nord, dove una Ford Ranger Diesel ha preso fuoco improvvisamente mentre viaggiava in direzione Bologna. Il conducente è riuscito ad accostare in corsia di emergenza e a mettersi in salvo prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. Durante le operazioni di spegnimento il traffico è stato deviato su una sola corsia, causando rallentamenti e code di circa due chilometri. Nessun ferito, ma il veicolo è andato completamente distrutto.