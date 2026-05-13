Incidente a Rivazzurra, esce dalla rotatoria e provoca uno schianto frontale

Coinvolte due auto. Traffico paralizzato verso Riccione

Incidente nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, a Rivazzurra di Rimini, in via Melucci, all’altezza della chiesa di Rivazzurra. Per cause in corso di accertamento, una Kia Venga guidata da un uomo di 60 anni, che procedeva in direzione Riccione, si è scontrata frontalmente con una Mercedes con targa moldava condotta da un uomo di circa 30 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la Mercedes sarebbe uscita dalla rotatoria imboccando contromano la strada, andando così a impattare violentemente contro la Kia. Ad avere la peggio è stato il conducente della Kia, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in direzione da Rimini verso Riccione e circolazione andata in tilt per diverso tempo.