Auto precipita da un ponte in Sardegna: tre morti

L’auto con tre uomini a bordo finisce in un torrente dopo un volo di dieci metri. Inutili i soccorsi

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 27, nel tratto tra Villagrande Strisaili e Tortolì, in Ogliastra. Tre uomini di origine nordafricana, di età compresa fra i 31 e i 33 anni, hanno perso la vita dopo che la loro auto è precipitata da un ponticello, terminando la corsa in un torrente sottostante.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare la vettura avrebbe perso aderenza mentre affrontava una curva all’ingresso del ponte, uscendo di strada e compiendo un volo di circa dieci metri. L’impatto è stato violentissimo e i tre occupanti sono rimasti intrappolati nell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118. Nonostante la rapidità dell’intervento, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre uomini.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.