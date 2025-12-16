Auto sbanda e si schianta contro un'Audi: quattro persone all'Infermi

Brutto incidente in via Coriano a Rimini

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, a Rimini. Intorno alle 15, due auto si sono scontrate in via Coriano all’altezza del civico 98.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Punto, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, avrebbe perso il controllo del veicolo in curva, sbandando e impattando contro un’Audi A3 con a bordo tre persone proveniente dal senso opposto di marcia.

Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale, per soccorrere i feriti, ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico. Tutti e quattro i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale “Infermi” di Rimini in codice di media gravità.