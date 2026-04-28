Automedica, scontro in Regione sul possibile ripristino nel riminese sud

Ugolini chiede la riattivazione del mezzo per ridurre i tempi di intervento nella Valconca, ma la Regione rassicura: “Sistema di emergenza adeguato e tempi sotto gli standard nazionali”

Ripristinare l’automedica MIKE 9 nel distretto di Rimini sud-Riccione. A chiederlo alla Regione, in un’interrogazione a risposta immediata in Aula, è Elena Ugolini (Rete civica).

“La soppressione della MIKE 9 ha alimentato, nei territori interessati, forti preoccupazioni circa l’allungamento dei tempi di intervento nei comuni più lontani della vallata, con possibili gravi conseguenze nei casi di emergenza tempo-dipendente soprattutto nei periodi di intenso traffico”. “Allo stato attuale, - continua la consigliera - i tempi stimati di intervento dell’automedica più vicina, con base a Miramare, verso i comuni più lontani dell’area interessata superano i 40 minuti in condizioni di traffico ordinarie”.

Ugolini evidenzia che nel 2025 il Consiglio comunale di Saludecio ha approvato una mozione per il ripristino dell’automedica MIKE 9 e che anche il Consiglio comunale di Gemmano ha ribadito la richiesta per la riattivazione. Inoltre, per ristabilire il servizio i cittadini dei comuni della Valconca hanno promosso una raccolta firme. “Le firme raccolte sono state 1.600 e le farò pervenire all'assessore competente”, spiega la consigliera.

A rispondere l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi: “Visionerò volentieri la raccolta firme. Voglio rassicurarla sulla sicurezza del sistema dell’emergenza-urgenza. Nella provincia di Rimini sono attualmente presenti 12 mezzi di soccorso avanzato a leadership infermieristica e 3 mezzi di soccorso avanzato a leadership medica, ai quali si aggiunge l’elisoccorso operativo dall’alba al tramonto. Nel periodo estivo vengono aggiunti ulteriori 7 mezzi di soccorso avanzato con presenze variabili in funzione del flusso delle chiamate e delle presenze turistiche”. Nella provincia di Rimini, continua l’assessore “i tempi di soccorso sono migliorativi rispetto agli standard nazionali: 16 minuti per la copertura dei codici rossi rispetto ai 18 minuti che fanno da riferimento e i tempi per le patologie tempo dipendenti sono tra i migliori a livello regionale. Non sono quindi previste delle modifiche all’assetto del sistema di soccorso nella provincia di Rimini, la copertura è adeguata.

"Inoltrerò la risposta ai cittadini, - dice Ugolini nella sua replica, - non sono soddisfatta. L’automedica può arrivare in certi luoghi in 40 minuti, quindi c’è un delta tra la media e la realtà. Ci sono interventi in cui un minuto può fare la differenza tra la vita e la morte".