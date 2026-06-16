Autonomie e disabilità visiva, a Rimini un incontro per l’inclusione

Alla Sala Pironi esperti, testimonianze e mondo sportivo a confronto nel progetto regionale Ssci

La Sezione Territoriale di Rimini dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets Aps promuove e organizza l'incontro di sensibilizzazione dal titolo "Autonomie e Disabilità Visiva – Oltre il visibile: vivere e competere senza barriere. Storie di vita quotidiana, di sport, di autonomie", in programma venerdì 19 giugno 2026, dalle ore 16 alle 18, presso la Sala Pironi della Provincia di Rimini, in Corso d'Augusto 231. L’incontro è aperto a chiunque sia interessato a partecipare.

L'iniziativa rientra tra le attività del progetto "Stessa Strada per Crescere Insieme", un percorso regionale nato per favorire il benessere psicofisico, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle persone con disabilità visiva e dei loro caregiver, attraverso occasioni di incontro, confronto e crescita condivisa.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per approfondire il tema delle autonomie personali e conoscere più da vicino la realtà della disabilità visiva. Attraverso testimonianze dirette, racconti di vita quotidiana ed esperienze sportive, i partecipanti potranno scoprire come sia possibile costruire percorsi di autonomia, inclusione e piena partecipazione alla vita sociale.

Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di professionisti, rappresentanti del mondo associativo e sportivo e persone che vivono quotidianamente il valore dell'autonomia: la psicologa Cinzia Bertuccioli; Sebastiano Presti, istruttore di orientamento e mobilità; Valentino Bonifazi, socio della Sezione Territoriale UICI di Rimini; dirigenti della società sportiva "I Delfini".

I relatori offriranno spunti di riflessione sul ruolo fondamentale delle autonomie personali e sull'importanza della condivisione delle esperienze, evidenziando come questi elementi contribuiscano in modo significativo al miglioramento della qualità della vita, al benessere psicologico e alla costruzione di comunità più inclusive e consapevoli.

La partecipazione dei soci, delle famiglie, degli amici e di tutti coloro che desiderano condividere questo momento costituirà un valore aggiunto fondamentale per il successo dell'iniziativa, favorendo un dialogo aperto e costruttivo tra persone, esperienze e sensibilità diverse.

L'incontro si propone come un'occasione di confronto, crescita e condivisione, capace di promuovere una cultura dell'inclusione e di valorizzare le capacità, i talenti e le potenzialità delle persone con disabilità visiva, andando oltre stereotipi e barriere.

