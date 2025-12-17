Babbo Natale invade i quartieri di Riccione per un Natale di festa e solidarietà

Dal 20 al 25 dicembre tour, laboratori creativi e incontri con i bambini in tutta la città

La magia del Natale avvolge tutta Riccione, trasformando la città in un grande abbraccio fatto di luci, sorrisi e momenti da condividere. Un’atmosfera che dal cuore della città si diffonde in ogni angolo grazie alla collaborazione di associazioni e comitati locali. Nei pomeriggi del 20, 21 e 23 dicembre, dalle 16 alle 18, Babbo Natale sarà protagonista di un vero e proprio tour nei quartieri di Riccione, incontrando i bambini e portando la festa direttamente nelle comunità locali. Ad accompagnarlo, l’energia e la creatività degli animatori de “Il Giardino dei Colori”, per rendere ogni appuntamento un’occasione speciale di incontro, condivisione e partecipazione. Un percorso ideale che, dal centro, si estende a tutta la città per rafforzare il senso di appartenenza e celebrare insieme la magia del periodo più atteso dell’anno.

Sabato 20 dicembre, a partire dalle 15:30, piazzale San Martino si animerà per accogliere il personaggio più amato dai bambini, in un clima di festa, sorrisi e magia pensato per tutta la famiglia. Nell’ambito delle iniziative promosse dal comitato Riccione Abissinia, Babbo Natale farà visita ai più piccoli per portare allegria e scattare foto in sua compagnia. Ad accoglierlo saranno Dionigi e la sua band, con canti e atmosfere natalizie capaci di trasformare il pomeriggio in un evento da vivere insieme. La festa proseguirà fino alle ore 19:30 con laboratori creativi dedicati ai bambini e una merenda per grandi e piccini. L’iniziativa avrà, inoltre, una finalità solidale, con una raccolta fondi a favore dell’associazione Dottor Clown.

Domenica 21 dicembre, Babbo Natale raggiungerà la piazzetta dei Giardini Alba, dove la nuova associazione Riccione Alba organizza un pomeriggio speciale in compagnia degli elfi giocherelloni che inviteranno i bambini a giocare e a partecipare attivamente ai laboratori creativi. A rendere l’atmosfera ancora più allegra e festosa sarà lo spettacolo danzante dell’associazione Urban Complex di Riccione, guidato dalla ballerina e coreografa Alice Atzeni, in arte Aly-Z. In piazza Sacco e Vanzetti, dalle 17:30 alle 19:30, l’associazione Tasso Goethe proporrà un evento musicale, con melodie tradizionali e suggestive sonorità invernali, accompagnate da giochi e attività pensate per coinvolgere tutto il pubblico e rendere ancora più magica l’atmosfera delle feste.

Martedì 23 dicembre, Babbo Natale arriverà nel cuore di Riccione Paese per incontrare i bambini e vivere con loro un pomeriggio speciale. Per l’occasione, il comitato Riccione Paese proporrà una festa in piazza Matteotti, con laboratori creativi a tema natalizio e l’attesissima caccia al pandoro, che si snoderà tra le vie e le piazze dell’antico borgo, trasformandolo in un piccolo percorso incantato.

A bordo del trenino per seguire Babbo Natale in tour nei quartieri

Prosegue il servizio del trenino su gomma per il periodo natalizio, due percorsi distinti che, oltre a permettere di muoversi agevolmente in città, consentiranno di raggiungere Babbo Natale in tour nei quartieri.

Per coloro che desiderano incontrare Babbo Natale, sabato 20 dicembre in piazzale San Martino è attivo il trenino che collega la zona centro lungo la direttrice da nord a sud, con fermate in viale Dante 249, viale Dante 149, nei pressi del Palazzo del Turismo di fronte ai giardini, in piazzale Roma e in viale San Martino angolo con viale Gramsci. Il servizio è attivo anche in altri giorni: il 20 e 21 dicembre, dal 26 al 31 dicembre e dall’1 al 6 gennaio, con partenze ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

Il 23 dicembre, lo stesso trenino effettuerà un percorso più esteso, arrivando fino a Riccione Paese, in occasione della visita di Babbo Natale nei quartieri di Riccione. Dopo la fermata di piazzale Roma, il trenino procederà verso piazza Matteotti, in orario pomeridiano, con corse ogni 45 minuti previste tra le 15:00 e le 19:30. Inoltre, il 6 gennaio, in occasione della Festa della Befana in piazza Unità, il trenino riproporrà lo stesso tragitto verso Riccione Paese, a partire dalle 10:00.

Per coloro che desiderano incontrare Babbo Natale, domenica 21 dicembre nella piazzetta dei Giardini Alba, è attivo un altro trenino natalizio che collega la zona nord al centro, con fermate in piazzale Aldo Moro, piazzale Papa Giovanni XXIII, viale Dante 249, viale Dante 149 e piazzale Curiel. Il servizio è attivo anche in altri giorni: il 20 e 21 dicembre, dal 27 al 31 dicembre e dall’1 al 6 gennaio, al mattino con partenze alle 11:00 e alle 12:00, mentre nel pomeriggio partirà ogni ora dalle 15:00 alle 21:00. In occasione del Capodanno, il servizio sarà prolungato fino all’1:00 del 1° gennaio 2026.

Babbo Natale nella sua casetta a due passi dal Lungomare Ice Park

Babbo Natale continua ad accogliere i bambini anche nella sua magica casetta, immersa tra gli alberi del parco di Villa Mussolini. Ad animare l’atmosfera ci saranno gli elfi, pronti a coinvolgere i più piccoli nei laboratori dedicati alla realizzazione della letterina dei desideri.

In questo luogo incantato, dal 20 al 24 dicembre, dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, scrivere e consegnare la propria letterina e scattare foto ricordo in un’atmosfera da fiaba.

Giovedì 25 dicembre, Babbo Natale tornerà per un ultimo appuntamento, dalle ore 15:30 alle 18:00, per salutare tutti i bambini e le loro famiglie.



