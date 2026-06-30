Bagno di Romagna, ritrovato l'escursionista disperso: recuperato in un canalone nella notte

Per il recupero è stato richiesto l'intervento di un elicottero HH-139B dell'Aeronautica Militare

Si sono concluse con esito positivo le ricerche dell'escursionista disperso da domenica sera nella zona di Pietrapazza, nella valle del Bidente, nel territorio comunale di Bagno di Romagna.

L'uomo, che non aveva fatto rientro dopo un'escursione, è stato individuato nella tarda serata di lunedì 30 giugno dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER), impegnati nelle operazioni di ricerca insieme alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

Le ricerche, iniziate nella serata di domenica 29 giugno, sono proseguite senza sosta per tutta la giornata successiva. Poco dopo le 22, una squadra del Saer è riuscita a stabilire un primo contatto vocale con il disperso, localizzato all'interno di un canalone particolarmente impervio.

Raggiunto dai soccorritori, tra cui un sanitario del Soccorso Alpino, l'uomo è stato sottoposto a una prima valutazione medica. Le sue condizioni sono state giudicate complessivamente discrete.

Per il recupero è stato richiesto l'intervento di un elicottero HH-139B dell'Aeronautica Militare, decollato dalla base di Cervia con a bordo anche un tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'escursionista è stato quindi recuperato con il velivolo e trasportato a Bagno di Romagna, dove è stato affidato al personale del 118 e successivamente trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.