Balera Verdemare: l’estate riccionese tra liscio, balli di gruppo e folclore

Il parco degli Olivetani si trasforma in palco per orchestre, duo e scuole di danza locali

L’estate a Riccione si arricchisce di musica, folklore e tradizione grazie a un progetto a cui l’amministrazione comunale tiene in modo particolare e che vede trasformato il Parco degli Olivetani in un vero e proprio palcoscenico culturale. Questo polmone verde, prezioso e amato tanto dai cittadini quanto dai turisti, diventa infatti il cuore pulsante della Balera Verdemare, la rassegna estiva dedicata alle serate danzanti e al folklore romagnolo.

“La Balera Verdemare rappresenta un appuntamento attesissimo dalla nostra comunità – dichiara l’assessora ai Quartieri e alla Famiglia, Marina Zoffoli – perché unisce la tradizione musicale romagnola al desiderio di stare insieme, di vivere il parco come luogo di incontro e socialità. È una rassegna molto partecipata, che coinvolge sia i riccionesi sia i turisti, regalando a tutti serate di musica e divertimento in un contesto naturale meraviglioso come quello del Parco degli Olivetani. Per noi è importante continuare a valorizzare questo spazio, trasformandolo sempre di più in un luogo culturale e inclusivo”.

Dal 14 luglio al 25 agosto, ogni lunedì sera, il Parco degli Olivetani ospiterà musicisti, cantanti, ballerini e orchestre, in una festa di note e colori, tra liscio, balli di gruppo e melodie che appartengono alla memoria collettiva. Un’occasione unica per vivere la magia delle notti estive riccionesi all’insegna della convivialità, dello spettacolo e della tradizione. Ecco nel dettaglio il programma delle serate.

14 luglio e 25 agosto – Anna e Stefano

Ad aprire e chiudere la Balera Verdemare saranno Anna e Stefano, coppia artistica e nella vita, protagonisti indiscussi della musica romagnola da oltre quarant’anni. Stefano si avvicina alla fisarmonica da bambino, spinto dalla passione del padre, studiando privatamente a Urbino e poi in conservatorio a Pesaro. Comincia giovanissimo a suonare nelle orchestre, esibendosi già a quattordici anni nei locali della Romagna e delle Marche. Anna, invece, inizia la sua carriera artistica a soli sette anni come ballerina e a quattordici anni intraprende lo studio del canto e del pianoforte, ottenendo anche l’attestato di solfeggio al conservatorio di Cesena. Dal 1987 al 1992 canta nelle orchestre romagnole fino all’incontro con Stefano, con cui decide di formare un duo stabile dal 2000. Affiatatissimi, portano avanti la tradizione del folklore romagnolo ma spaziano anche in altri generi musicali, coinvolgendo il pubblico con la loro musica e la loro energia.

21 luglio e 18 agosto – Claudio Cavalli Band

La Claudio Cavalli Band sarà protagonista di due serate. Claudio Cavalli, leader del gruppo, è un artista versatile che si divide tra sax, clarinetto e voce, con alle spalle un percorso artistico importante nelle migliori orchestre di musica da ballo in Italia e nei più grandi locali nazionali. Oggi si esibisce in formazione di trio, insieme a Chiara Migani, bravissima cantante, e Oscar Palmieri, polistrumentista che passa con abilità dalla fisarmonica alla tromba, fino alle tastiere. Il loro repertorio è un vero viaggio musicale, capace di spaziare dal liscio ai balli di gruppo, dalla cumbia alla musica leggera italiana, sempre rivisitata in chiave ballabile. Uno spettacolo pensato per far danzare ogni generazione.

28 luglio – Duo Doria

Il Duo Doria, formato da Doria Del Maestro e Bruno Mercatelli, salirà sul palco il 28 luglio. Doria, musicista, cantante e insegnante, si esibisce non solo sui palchi e nelle balere ma anche con diversi gruppi di folklore, collaborando con un quartetto di sassofoni da oltre quindici anni, con il quale ha girato tutta Europa. Oltre a essere una brillante artista, è anche direttrice di una grande orchestra a fiati composta da quarantacinque elementi. Bruno Mercatelli, cantante di lunga esperienza, ha calcato i palchi italiani con la sua voce calda e potente, conquistando recentemente anche il pubblico televisivo arrivando in finale a “The Voice Senior”. Insieme formano un duo capace di emozionare e coinvolgere il pubblico, portando in scena un repertorio che abbraccia tradizione e grande qualità musicale.

4 agosto – Nirea Danze

Il 4 agosto sarà la volta della scuola Nirea Danze, punto di riferimento per il ballo sul territorio romagnolo. Guidata dai maestri Andrea Giorgi e Nicole Ongaro, la scuola ha sedi a Misano e Riccione e si distingue per l’alto livello tecnico dei propri ballerini, molti dei quali sono atleti pluripremiati a livello nazionale e internazionale. Tra le discipline di punta ci sono le danze folk romagnole, autentico patrimonio culturale della nostra terra, e le danze caraibiche, in cui Nirea Danze eccelle con esibizioni spettacolari e travolgenti. Una serata che promette energia, colori e la passione autentica del ballo.

11 agosto – Fuoriorario Duo

L’11 agosto toccherà al Fuoriorario Duo, formato da Joan e Marco, animare la pista del Parco degli Olivetani. Con oltre vent’anni di carriera nel panorama musicale italiano, sono conosciuti per la loro capacità di coinvolgere il pubblico con un repertorio vasto e variegato. Dai grandi classici evergreen al liscio tradizionale, dai balli di gruppo alla cumbia, bachata, foxtrot e boogie woogie, il loro spettacolo è pensato per far ballare proprio tutti. Il loro motto, “Tutti in pista con i migliori ballabili!”, racchiude perfettamente lo spirito delle loro esibizioni, sempre piene di ritmo e buon umore.

Il Comune di Riccione invita cittadini e turisti a partecipare numerosi alle serate della Balera Verdemare, per vivere insieme la magia dell’estate tra musica, tradizione e allegria, immersi nel verde del Parco degli Olivetani.