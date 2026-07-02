“Ball don’t lie” a Riccione: tre giorni di streetball sulla spiaggia del Marano

Dal 3 al 5 luglio alla Riccione Padel Arena 50 squadre in campo per il torneo 3x3 tra musica, sport e intrattenimento sul mare

C’è una massima che ogni vero appassionato di pallacanestro conosce a memoria, un dogma non scritto nato sui playground d’oltreoceano e diventato leggenda: “Ball don't lie”, la palla non mente.



È proprio questo nome, che evoca l’autenticità e la durezza del gioco sul campo, a battezzare l’appuntamento sportivo dedicato allo streetball. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, dalle 15 alle 23, i riflettori si accenderanno sul basket 3 contro 3, una disciplina dinamica, intensa e in fortissima crescita globale, capace di unire l’agonismo puro allo show d’intrattenimento.

Il torneo si svolgerà alla Riccione Padel Arena del Marano. Per l’occasione sono stati allestiti due campi esterni direttamente in riva al mare dove si sfideranno ben 50 le squadre, divise in categorie maschili e femminili. Oltre alla categoria regina dei Senior (Over 17), ampio spazio sarà dedicato ai giovani talenti con i tabelloni Under 16 e Under 14.

Ad accendere l’energia dell’evento, in perfetto stile streetball, ci sarà una colonna sonora non-stop che ritmerà le giocate sul campo per tutta la durata del torneo. L’organizzazione ha pensato anche al comfort e al divertimento di atleti e spettatori fuori dal campo. Grazie a una speciale partnership, tutti i partecipanti iscritti al torneo avranno infatti diritto all'ingresso gratuito al Beach Village Riccione, il vicino parco acquatico, ideale per unire lo sforzo fisico ai momenti di relax. All’interno della Riccione Padel Arena, inoltre, il pubblico e gli sportivi potranno usufruire di un servizio bar e ristorante completo, attivo grazie alle sinergie strette con gli sponsor ufficiali della manifestazione.

L’evento è organizzato da Crossover, lo store riccionese dedicato al mondo del basket (viale Adriatica, 48b).

“È bello vedere come sinergie sul nostro territorio si attivino per realizzare iniziative sportive che richiamano molti giovani e coniugano l’intrattenimento alla prestazione agonistica – ha sottolineato l’assessore allo Sport del Comune di Riccione, Simone Imola –. In questo contesto, anche la partnership con una nuova location d’eccellenza come la Riccione Padel Arena darà un ulteriore impulso a un evento che unisce idealmente la passione per lo sport alla vita all’aria aperta e al divertimento. Manifestazioni come questa dimostrano come la spiaggia di Riccione sappia trasformarsi in un grande palcoscenico sportivo a cielo aperto, offrendo a residenti e turisti un’esperienza unica e confermando la centralità della nostra città nel panorama degli eventi estivi legati allo sport”.



