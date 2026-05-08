Bambini e digitale, a confronto su algoritmi e intelligenza artificiale

A San Giovanni in Marignano un incontro pubblico analizza opportunità e rischi dei media digitali nella crescita di bambini e adolescenti

Alexa, TikTok, ChatGPT: i media digitali non sono più solo strumenti, ma parte integrante dell’ambiente in cui crescono i bambini e gli adolescenti di oggi. Spesso, gli algoritmi "parlano" ai più piccoli ancora prima che imparino a leggere. Ma quanto sono preparati gli adulti a governare questa rivoluzione?

Per rispondere a questa domanda e tracciare una rotta consapevole, il team “Comunità Educante”, il Circolo Anspi Betania, insieme all’Associazione Scuolinfesta Aps e all’Associazione Holy Filomena, promuovono, con il patrocinio del Comune, l'incontro pubblico: "Media digitali, algoritmi e intelligenza digitale (IA) nella vita dei bambini e degli adolescenti. Sfide, opportunità e rischi". L'appuntamento è fissato per martedì 12 maggio alle ore 21.00, presso la Palestra Maestre Pie (via Borgo Sant'Antonio).

A guidare la serata sarà la professoressa Giovanna Mascheroni, docente ordinaria di Sociologia dei media digitali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Considerata tra le massime esperte italiane nel campo del rapporto tra infanzia e nuove tecnologie, Mascheroni è autrice del volume "Per i bambini. Le sfide di IA, algoritmi, media digitali ai diritti dell'infanzia".

L’obiettivo della serata non è alimentare paure, ma fornire strumenti concreti. Durante l'incontro si cercherà di comprendere il funzionamento degli algoritmi, analizzando i rischi reali, distinguendoli dai falsi miti e dagli allarmismi mediatici. Si cercherà inoltre di individuare buone pratiche per genitori e scuola, affinché l'alleanza educativa possa sostenere i ragazzi nel migliore modo possibile.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è il primo di un ciclo di appuntamenti volto a sensibilizzare famiglie e comunità educante sul tema del digitale, ma anche a ricostruire un'alleanza tra istituzioni e cittadini per promuovere consapevolezza e crescita condivisa.