Violento incidente sulla Trasversale Marecchia: scooter contro furgone, due giovani feriti

Grave un 33enne, elitrasportato al Bufalini di Cesena, ferita la passeggera 22enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 maggio, lungo la Sp49 “Trasversale Marecchia”, all’altezza dell’intersezione con via Pozzo, nel tratto che da via Santa Cristina conduce verso San Martino dei Mulini.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, un furgone commerciale e uno scooter Yamaha T‑Max procedevano entrambi in via Trasversale Marecchia da via Santa Cristina direzione San Martino dei Mulini. All’incrocio con via del Pozzo, il furgone avrebbe rallentato per svoltare a destra, venendo tamponato violentemente dal maxi‑scooter che lo seguiva. L’impatto è stato violento: il mezzo a due ruote, condotto da un ragazzo di 33 anni con una passeggera di 22, si è scontrato contro la parte posteriore del furgone ed è rovinato al suolo. Le cause e le responsabilità dell’incidente sono al vaglio della Polizia Stradale

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: la giovane passeggera è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Rimini, mentre il conducente, in condizioni più gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso al Bufalini di Cesena. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità, rallentata per consentire le operazioni di soccorso.