Despar investe nel riminese: doppia apertura di supermercati e decine di assunzioni previste

Due nuovi supermercati a Rimini e a San Giovanni in Marignano

Despar Nord rafforza la propria presenza in Emilia‑Romagna e apre una nuova fase di crescita anche nel territorio riminese. I dati del 2025 confermano un andamento in forte espansione: in regione il marchio dell’Abete ha superato i 442 milioni di euro di ricavi, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, sostenuto da un piano di investimenti che ha destinato oltre 40 milioni di euro allo sviluppo della rete vendita.

Una parte significativa di questo percorso riguarda proprio la Romagna e, in particolare, la provincia di Rimini, dove Despar Nord ha annunciato due nuove aperture nel mese di giugno 2026: una nel capoluogo e una a San Giovanni in Marignano. Un segnale di consolidamento in un’area dove il modello dell’affiliazione rappresenta un pilastro strategico: nel Riminese operano infatti otto imprenditori affiliati, realtà spesso familiari che da anni presidiano il territorio con punti vendita radicati nelle comunità locali.

«Dopo Santarcangelo di Romagna e Misano Adriatico continuiamo gli investimenti in Romagna e lo facciamo con due diverse insegne, Despar ed Eurospar – spiega il direttore regionale di Despar Nord Emilia‑Romagna, Alessandro Urban –. Il nostro centro di distribuzione è in una posizione strategica per servire l’intera regione: negli ultimi anni abbiamo consolidato la presenza in Emilia, con aperture nelle province di Modena e Bologna, e ora possiamo guardare con ancora maggiore attenzione alla Romagna. Le nuove superfici di vendita che insedieremo a San Giovanni in Marignano e a Rimini città ci permetteranno di ampliare il servizio e rafforzare la rete. Entrambe le aperture sono programmate per giugno 2026». Per i due nuovi supermercati sono previsti circa 60 collaboratori.

Complessivamente, la rete Despar Nord in Emilia‑Romagna conta oggi 88 punti vendita, tra diretti e affiliati. Lo sviluppo del network ha generato anche un impatto occupazionale rilevante: 243 nuove assunzioni e stabilizzazioni nel 2025, che portano a 1.436 i collaboratori attivi in regione.