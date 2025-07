Bambino di 7 anni rischia di annegare in un parco acquatico a Gallipoli

Il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato trovato privo di sensi in piscina.

Grave incidente in un parco acquatico di Gallipoli, dove un bambino di 7 anni ha rischiato di annegare. Il piccolo si trovava insieme ai genitori quando, per cause ancora da chiarire, è finito nella zona della piscina dove l'acqua è più alta. Sarebbe stato il padre ad accorgersi per primo che il figlio galleggiava privo di sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno trasportato il bambino in ospedale, dove è ora ricoverato in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.