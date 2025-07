Banda albanese a processo: furti, droga e un Carabiniere coinvolto

Oro rubato e cocaina, una ventina di persone a Giudizio

Ventidue persone, tra cui un carabiniere in servizio a Rimini e la sua compagna, andranno a processo per rapine, furti in abitazione, traffico e spaccio di droga. Appartenevano a una banda albanese che rubava oro, gioielli e orologi di lusso tra Rimini e Riccione. I beni venivano rivenduti nei Balcani per finanziare l'acquisto di cocaina, poi spacciata in Riviera.

L’inchiesta, coordinata dal Pm Davide Ercolani e condotta dai carabinieri di Riccione, ha preso il via dopo numerose segnalazioni di furti. Il blitz, scattato a gennaio, ha portato al sequestro di armi, 90 orologi di pregio, gioielli per decine di migliaia di euro, borse firmate e oltre 700 grammi di cocaina.

Tre latitanti sono stati arrestati in Belgio e Albania, con l’estradizione già avviata. L'indagine ha coinvolto in totale circa cinquanta indagati e ha portato anche a misure cautelari come divieti di dimora e obblighi di firma.