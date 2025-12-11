Bar Stramazzo di nuovo nel mirino: ladri sfondano il muro e fuggono con slot e sigarette

Ladri senza scrupoli tornano al Bar Stramazzo di Santarcangelo

Notte movimentata tra martedì e mercoledì al bar Stramazzo di via Santarcangiolese, già colpito a ottobre. Intorno alle 2 alcuni malviventi hanno tentato di manomettere la telecamera esterna, ma hanno fatto scattare l’allarme con fumogeno. Nonostante ciò, hanno sfondato con un’ascia il muro in mattoni appena ricostruito e sono entrati nel locale, dove hanno rubato una slot machine, una scatola di sigarette e un portamonete.

Bar Stramazzo devastato dai ladri

I titolari, arrivati pochi minuti dopo il segnale d’allarme, hanno trovato il bar a soqquadro. Ancora da quantificare bottino e danni.

Sfondato il muro appena riparato

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona. È il secondo colpo in due mesi ai danni dello stesso bar.