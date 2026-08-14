Baseball, San Marino piega Bologna 6-1 in gara1 di semifinale

I titani vanno sotto al 6° con Bologna, ma poi ribaltano tutto con tre punti al 7° e tre all’8° per il 6-1 finale

Grande inizio di semifinale per il San Marino Baseball, che va sotto al 6° con Bologna ma poi ribalta tutto con tre punti al 7° e tre all’8° per il 6-1 finale. Decisivo, per il sorpasso, un fuoricampo da tre punti del pinch hitter Williams Wong. Il lanciatore vincente è Leal, perdente Veliz.

Il primo lancio della partita è stato effettuato dal Segretario di stato al lavoro della Repubblica di San Marino, Alessandro Bevitori, presente alla partita assieme al Segretario allo sport, Rossano Fabbri.

Prima dell’inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Livio Berruti.

LA CRONACA. Per cinque inning abbondanti gara1 è stata un duello di lanciatori, con Bermudez e Sanchez sugli scudi e rari arrivi in base. Poi al 6° Bologna passa. Newton guadagna una base ball, Vaglio è eliminato in diamante e per Gamberini c’è la base intenzionale. La rimbalzante di Agretti genera il secondo out in seconda, ma subito dopo ecco il singolo di Borghi che vale lo 0-1. Entra Leal al posto di un eccellente Sanchez, arrivato a 93 lanci, e l’inning è chiuso senza ulteriori danni.

Nella parte bassa della stessa ripresa arriva la prima valida di casa con Guevara e l’attacco prosegue nel buon momento col doppio di Rifaela. Due uomini in posizione punto e due out a tabellone. Lino è passato intenzionalmente in prima e la lunga volata di Martini è preda del guanto di Dobboletta all’esterno centro.

Si rimane 0-1, ma al 7° cambia tutto. Su Veliz, entrato per Bermudez, ecco il singolo di Angulo e i quattro ball a Diaz. Sulla rimbalzante di Marlin c’è l’out in terza e al piatto è il turno di Wong, pinch hitter al posto di Di Fabio. E lui, al terzo lancio, spara un gran fuoricampo al centro. In un attimo è 3-1 e la partita cambia totalmente.

Leal intanto prosegue nel suo rilievo perfetto e nella parte bassa dell’8° arrivano altri tre punti. Rifaela e Lino toccano due valide, con Martini a spostare i corridori con un bunt. Angulo, passato intenzionalmente in prima, riempie le basi, con la forbice che si allarga con due lanci pazzi quasi consecutivi (4-1, 5-1) e con la valida di Marlin per il 6-1.

Al 9° Bologna non segna, gara1 è di San Marino.

IL TABELLINO

SAN MARINO BASEBALL – UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA 6-1

BOLOGNA: Celli ed (0/3), Laise es (1/3), Newton ss (0/3), Vaglio 2b (0/4), Gamberini dh (1/3), Agretti 3b (1/4), Borghi 1b (1/4), Liberatore r (0/3), Dobboletta ec (0/3).

SAN MARINO: Guevara ec (1/4), Pieternella es (0/4), Rifaela (Lo. Di Raffaele) dh (2/4), Lino r (1/3), Martini 1b/3b (0/3), Angulo 2b (1/2), Diaz ed/1b (0/3), Marlin ss (1/4), Di Fabio (Wong 1/1, Magnani 0/1) 3b (0/2).

BOLOGNA: 000 001 000 = 1 bv 4 e 1

SAN MARINO: 000 000 33X = 6, bv 7 e 1

LANCIATORI: Bermudez (i) rl 6, bvc 2, bb 2, so 9, pgl 0; Veliz (L) rl 2, bvc 5, bb 2, so 0, pgl 6; Sanchez (i) rl 5.2, bvc 3, bb 5, so 9, pgl 1; Leal (W) rl 2.1, bvc 0, bb 0, so 5, pgl 0; Mendez (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Wong (3p. al 7°); doppio di Rifaela