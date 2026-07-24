Basket C, Angels: preso l'ala-centro Matteo Bracci

Alto due metri, è capace di fare la differenza su entrambi i lati del campo grazie a fisicità, esperienza e solidità

Dulca Santarcangelo comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Bracci, che vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione.

Matteo, per tutti “Brace”, è un’ala/centro classe 1996, alto 200 centimetri, capace di fare la differenza su entrambi i lati del campo grazie a fisicità, esperienza e solidità.

Una vera garanzia per la Serie C: con Forlimpopoli è stato protagonista nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, viaggiando a oltre 10 punti di media e contribuendo in maniera determinante alla promozione in Serie B Interregionale, affermandosi come uno dei migliori lunghi della categoria.

Anche nell’ultima stagione in B Interregionale ha confermato il proprio valore, facendo registrare 6,7 punti di media in oltre 20 minuti di utilizzo.

A Santarcangelo arriva un professionista esemplare e una persona dalle grandi qualità umane, che saprà dare un contributo importante non solo sul parquet, ma anche nella crescita dei nostri giovani e all’interno dello spogliatoio.

Da parte di tutta la famiglia Angels, il più caloroso benvenuto a Matteo!



