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Basket C, Angels: preso l'ala-centro Matteo Bracci

Alto due metri, è capace di fare la differenza su entrambi i lati del campo grazie a fisicità, esperienza e solidità

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
24 luglio 2026 17:32
Basket C, Angels: preso l'ala-centro Matteo Bracci - Matteo Bracci
Matteo Bracci
Santarcangelo di Romagna
Sport
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Dulca Santarcangelo comunica di aver raggiunto l’accordo con Matteo Bracci, che vestirà la maglia gialloblù nella prossima stagione.

Matteo, per tutti “Brace”, è un’ala/centro classe 1996, alto 200 centimetri, capace di fare la differenza su entrambi i lati del campo grazie a fisicità, esperienza e solidità.
Una vera garanzia per la Serie C: con Forlimpopoli è stato protagonista nelle stagioni 2023/24 e 2024/25, viaggiando a oltre 10 punti di media e contribuendo in maniera determinante alla promozione in Serie B Interregionale, affermandosi come uno dei migliori lunghi della categoria.
Anche nell’ultima stagione in B Interregionale ha confermato il proprio valore, facendo registrare 6,7 punti di media in oltre 20 minuti di utilizzo.
A Santarcangelo arriva un professionista esemplare e una persona dalle grandi qualità umane, che saprà dare un contributo importante non solo sul parquet, ma anche nella crescita dei nostri giovani e all’interno dello spogliatoio.
Da parte di tutta la famiglia Angels, il più caloroso benvenuto a Matteo!

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