Basket DR2, nel derby dei Tigers hurrà di Villa Verucchio

I biancoverdi superano d’autorità Tigers Forlì. l coach: “Abbiamo giocato di squadra”

I "veri" Tigers abitano a Villa Verucchio. Lo dice il risultato sul campo, che ribadisce 50 anni di storia. In una Tigers Arena gremita, i biancoverdi villanoviani mettono subito le mani sulla cloche della partita, vincono una bella gara e restano in testa alla classifica di DR2 (girone F). Forli si dimostra un'ottima squadra, compatta e mai arrendevole.

Il primo canestro e proprio degli ospiti con il preciso Martinelli (15 punti per lui alla fine, con 3 triple), T. Guiducci riporta subito sopra i padroni di casa che allungano dall'arco con Campidelli e Buo (9-4) costringendo Forli al primo time-out a 4"45 dalla prima sirena. I Tigers in difesa mordono, eccome, Ceccarelli inizia a fare la voce grossa e il primo quarto finisce 17-9.

Il copione non cambia nel secondo tempino. Villanova e attenta e aggressiva dietro, in attacco trova sempre soluzioni e la forbice si allarga, nonostante Poni e Martinelli tengano in scia Forli. Mussoni e ovunque e con i suoi 9 punti i Tigers provano l'allungo, andando al riposo sul +13 (33-20).

L'infortunato Tomasi applaude i compagni dagli spalti e fa bene. Ai Tigers non scende la catena, Federico Guiducci porta energia dalla panca e segna il suo primo canestro dalla panca, con Rossi a fare sportellate nel pitturato e Bronzetti autore di buone zingarate: 48-31.

Tommaso Guiducci apre l'ultimo periodo, Buo lo chiude con 4 punti a fila. I Tigers restano imbattuti e a punteggio pieno, il pubblico in piedi applaude: 64-46.



“È stata una bella partita, Tigers Forlì ha dimostrato di essere una buona squadra, non ha mai mollato, lottando fino alla fine. – commenta il coach dei biancoverdi villanoviani Giacomo Ravello – Noi siamo stati bravi a mantenere la giusta intensità per tutti i 40’. La difesa ci ha dato la carica giusta per andare in attacco, dove abbiamo provato anche nuove soluzioni”.

Lo skipper Tigers elogia i ragazzi. “Come dimostrano i tabellini, è stata una buona prova di squadra, del gruppo prima ancora dei singoli. Ora torniamo in palestra, con il sorriso in volto, l’applicazione e il giusto entusiasmo per proseguire questo momento”.



Tabellino

Villanova Tigers – Tigers Basket 2014 Forlì 64-46 (17-9; 33-20; 48-31)

Villanova Tigers: Ceccarelli 11, T. Guiducci 4, Campidelli 9, Buo 15, Mussoni 12, Bronzetti 9, Guiducci F. 2, Rossi 2, Di Giacomo, Zagano. All. Ravello



