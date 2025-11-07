Basket DR2, Tigers contro i Tigers forlivesi

Venerdì la sfida a Villa Verucchio (21,15). La squadra ospite ha segnato gli stessi punti dei padroni di casa: 215 (53,7 di media), subiti 185 (46,3)

Tigers vs Tigers. Tigri vs contro Tigri. Ma mentre quelle di Villa Verucchio sono in campo da circa mezzo secolo, i forlivesi indossano la canotta neroarancio solo dal 2014.

Quello che accomuna le due squadre sono i punti in classifica nel campionato DR2 (girone F): 6 punti. I forlivesi li hanno ottenuti in 4 gare giocate, i villanoviani grazie al percorso netto, 3 su 3.

Alla Tigers Arena, venerdì 7 novembre (palla a due ore 21.15) si affrontano dunque due delle capolista del girone (insieme a Buena Onda, Bellaria e Basket 2000 San Marino).

Villanova Tigers ha lo stesso numero di punti messi a segno ma con una media diversa (71,6 a gara. Subiscono qualcosa in più, 49,3 in media.

Tommaso Guaglione (undicesimo nella classifica generale) è il miglior marcatore ospite, il playmaker da 39 punti, con 18 punti nella miglior prestazione.

“Siamo chiamati ad una grande prova. - chiarisce il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Tigers Forlì è una squadra importante per la categoria: non a caso lo scorso anno ha disputato la finale per vincere il campionato. Dovremo dimostrare carattere, stare molto concentrati per tutti i 40 minuti e fare attenzione ai dettagli”.

Lo skipper biancoverde rivolge un pensiero ai tifosi. "Ci aspettiamo tanti tifosi alla Tiger Arena, proprio com’è accaduto all’esordio con San Marino e nella trasferta riminese con la Stella. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno del nostro caloroso pubblico, anche per regalare una bella serata di sport”.