Altarimini

Basket DR2, Tigers contro i Tigers forlivesi

Venerdì la sfida a Villa Verucchio (21,15). La squadra ospite ha segnato gli stessi punti dei padroni di casa: 215 (53,7 di media), subiti 185 (46,3)

A cura di Stefano Ferri Redazione
07 novembre 2025 11:23
Basket DR2, Tigers contro i Tigers forlivesi - Il coach dei Tigers Giacomo Ravello
Il coach dei Tigers Giacomo Ravello
Villa Verucchio
Sport
Condividi

Tigers vs Tigers. Tigri vs contro Tigri. Ma mentre quelle di Villa Verucchio sono in campo da circa mezzo secolo, i forlivesi indossano la canotta neroarancio solo dal 2014.

Quello che accomuna le due squadre sono i punti in classifica nel campionato DR2 (girone F): 6 punti. I forlivesi li hanno ottenuti in 4 gare giocate, i villanoviani grazie al percorso netto, 3 su 3.

Alla Tigers Arena, venerdì 7 novembre (palla a due ore 21.15) si affrontano dunque due delle capolista del girone (insieme a Buena Onda, Bellaria e Basket 2000 San Marino).

Tigers Forlì hanno segnato gli stessi punti dei padroni di casa: 215 (53,7 di media), ne hanno subiti 185 (46,3).

Villanova Tigers ha lo stesso numero di punti messi a segno ma con una media diversa (71,6 a gara. Subiscono qualcosa in più, 49,3 in media.

Tommaso Guaglione (undicesimo nella classifica generale) è il miglior marcatore ospite, il playmaker da 39 punti, con 18 punti nella miglior prestazione.

“Siamo chiamati ad una grande prova. - chiarisce il coach delle Tigri, Giacomo Ravello – Tigers Forlì è una squadra importante per la categoria: non a caso lo scorso anno ha disputato la finale per vincere il campionato. Dovremo dimostrare carattere, stare molto concentrati per tutti i 40 minuti e fare attenzione ai dettagli”.

Lo skipper biancoverde rivolge un pensiero ai tifosi. "Ci aspettiamo tanti tifosi alla Tiger Arena, proprio com’è accaduto all’esordio con San Marino e nella trasferta riminese con la Stella. Abbiamo bisogno di tutto il sostegno del nostro caloroso pubblico, anche per regalare una bella serata di sport”.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini