Basket, Europei U18 Div. C.: San Marino sconfitta da Malta (106-67)

I biancazzurri concludono al quarto posto la prima fase e da sabato saranno in campo per disputare le gare valevoli per le posizioni dalla quinta all’ottava

Niente da fare per la Nazionale sammarinese Under 18 nella terza partita del girone B agli Europei Division C di categoria. Malta vince 106-67, coi biancazzurri che così concludono al quarto posto la prima fase e da sabato saranno in campo per disputare le gare valevoli per le posizioni dalla quinta all’ottava.

LA CRONACA. Un ottimo primo quarto non è sufficiente. Proprio come nella gara del giorno prima con la Moldova, l’avvio di San Marino è decisamente buono, a partire dalla tripla di Bacciocchi che vale lo 0-3. Malta risponde, ma i biancazzurri risalgono con otto punti in fila di Nanni e il botta e risposta è il tema costante dei primi minuti di gioco. San Marino di slancio sale sul massimo vantaggio di +6 sull’11-17, coi maltesi a recuperare con Krusmir Fabri per il 17-20 di fine primo.

Nel secondo c’è equilibrio fino al 27-26 del 14’, poi Malta stringe le maglie in difesa e trova percentuali migliori in attacco. Il break di 10-0 vale la doppia cifra di margine, con Kai Fabri a trovare anche l’allungo sul 47-33 dell’intervallo.

Nel terzo periodo Malta allunga oltre i venti col canestro di Pace (62-41 al 25’) e nel finale di quarto trova con Hollier i punti del 76-51. La gara ha preso una direzione precisa e in dirittura d’arrivo la forbice si allarga ancora fino al 106-67 conclusivo.

IL TABELLINO

MALTA – SAN MARINO 106-67

MALTA: Kai Fabri 28 (6/9, 4/11), Micallef 7 (2/3, 1/1), Hollier 13 (3/4, 1/3), G. Camilleri 2 (0/1 da tre), K. Camilleri 2 (1/2, 0/1), Mizzi 6 (3/4), Russell 12 (4/6, 1/2), Galea 4 (2/4, 0/1), Sammut 4 (1/5), Kisvarda 15 (5/9, 1/6), Pace 4 (2/4, 0/3), Krusmir Fabri 9 (2/2, 1/1). All.: Said.

SAN MARINO: F. San Martini 2 (1/5, 0/3), Cervetti 3 (1/5 da tre), Bacciocchi 11 (1/3, 3/6), Nanni 12 (0/2, 3/6), Falcioni 6 (2/4), Bollini (0/2 da tre), Raschi 7 (3/8, 0/1), Tura 7 (3/4, 0/2), M, San Martini, Cenni 12 (6/11), Cecchetti 7 (2/5, 1/3), Valentini (0/1 da tre). All.: Del Bianco.

Parziali: 17-20, 47-33, 76-51.

NOTE: tiri liberi Malta 17/23, San Marino 7/14. Rimbalzi Malta 52 (Kisvarda e Pace 7), San Marino 40 (F. San Martini 6). Assist Malta 26 (Pace 6), San Marino 13 (Bacciocchi 3).