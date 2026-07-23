Basket, Europei U18 Div.C: San Marino cede alla Moldova (94-66)

Un eccellente primo quarto, poi la Moldova rientra e nella ripresa scappa via. Per Federico San Martini 19 punti con 11 rimbalzi e 5 assist

Un eccellente primo quarto, poi la Moldova rientra e nella ripresa scappa via. San Marino perde la seconda partita agli Europei Under 18 Division C in corso di svolgimento a Scutari, in Albania. Nel tabellino biancazzurro da segnalare i 19 punti con 11 rimbalzi e 5 assist di Federico San Martini, i 15 punti di Tura, gli 11 di Cecchetti e i 15 rimbalzi di Falcioni.

LA CRONACA. Tripla di Cecchetti e tripla di Fede San Martini: inizio fantastico dei biancazzurri, che sullo slancio salgono sul 2-12 (cesto di Tura) grazie al contributo di tutta la squadra. San Marino gioca con ottime collaborazioni e buona intensità, tamponando il rientro di David Cerlinca (11-14 al 7’) per scappare sul 17-25 di fine quarto con la tripla di Cervetti. Nel secondo periodo i nostri continuano a martellare con convinzione e restano sulla doppia cifra di margine fino al 15’ (30-40), ma in chiusura la Moldova torna sotto prepotentemente e arriva sul -1 con Svetenco (44-45).

Di ritorno dagli spogliatoi gli avversari spingono subito il piede sull’acceleratore. Il sorpasso arriva dopo 13” con la tripla di Svetenco e di lì in avanti la Moldova fa gara di testa. I ragazzi di coach Del Bianco restano vicini fino al 26’ (56-51, libero di Bacciocchi), poi è fuga, con la Moldova a piazzare un break di 15-2 in chiusura di quarto che fa malissimo. Da quel 71-53 non c’è ritorno, col quarto periodo che vede gli avversari allargare il margine fino al 94-66 conclusivo.

IL TABELLINO

MOLDOVA – SAN MARINO 94-66

MOLDOVA: M. Cerlinca 14 (1/3, 4/8), Svetenco 20 (5/8, 1/9), Musuc 1 (1/1, 0/1), Dontu 8 (2/4, 1/7), Butucel 13 (6/7), Babii 5 (1/1, 1/1), Rusu 1 (0/3), Grabciuc 7 (2/4, 1/3), Parada 8 (4/4, 0/1), D. Cerlinca 14 (6/11, 1/3), Lupu 2 (1/3, 0/3), Serbin (0/1). All.: Stirbu.

SAN MARINO: F. San Martini 19 (5/7, 3/8), Bacciocchi 5 (2/7, 0/1), Tura 15 (6/10, 1/6), Cecchetti 11 (4/7, 1/3), Falcioni 2 (1/4, 0/2), Bollini (0/2 da tre), Raschi, M. San Martini 8 (2/4, 1/2), Cervetti 3 (1/4 da tre), Cenni 1 (0/3), Valentini (0/1, 0/1), Nanni 2 (1/2, 0/2). All.: Del Bianco.

Parziali: 17-25, 44-45, 71-53.

NOTE: tiri liberi Moldova 12/24, San Marino 3/11. Rimbalzi Moldova 54 (Svetenco 10), San Marino 50 (Falcioni 15). Assist Moldova 24 (Lupu 7), San Marino 16 (F. San Martini 5).