Beach handball a Rimini, Ferrara domina il Trofeo dell’Adriatico U14 e U16 sulla spiaggia del porto canale

Dominio di Ferrara, buona prova per i padroni di casa al debutto, torneo valido anche come selezione regionale per le finali di Bari

Sabato 30 maggio, sulla spiaggia libera adiacente al porto canale di Rimini, si è tenuta la prima edizione del Trofeo dell’Adriatico di beach handball. Organizzata da Sportinmente Pallamano Rimini nell’ambito della due giorni “Adriatico, sull’Onda dello Sport” voluta dal Coni dell’Emilia-Romagna e dal Club Nautico di Rimini per venerdì 29 e sabato 30 maggio, ha visto la partecipazione di undici squadre under 14 e cinque under 16.

Entrambe le categorie vedevano competere assieme squadre maschili, femminili e miste della Regione. A far saltare il banco è stata Ferrara che si è imposta autorevolmente sia fra i più piccoli sia fra i più grandi, mettendo in mostra un beach handball di buonissimo livello. Nella categoria under 14 ha preceduto Lugo e Mordano; tra gli under 16 a piazzarsi al secondo posto è stata Imola. Sportinmente Pallamano Rimini, oltre ad organizzare, ha schierato una formazione mista under 14 che ha giocato due partite, contro Faenza 1 e Lugo, perdendole ambedue di misura e lottando fino alla fine.

La manifestazione è stata impreziosita dalla qualifica di torneo valido come selezione per il Trofeo delle Regioni di Beach Handball che si terrà a Bari in settembre. Era presente alle partite il selezionatore dell’Emilia-Romagna Emanuele Bellini.

“È stato un gran successo sia per la partecipazione, sia per il gioco espresso dai vari team – ha detto a fine torneo Leonardo Tartaglia, tecnico di Sportinmente, delegato provinciale della FIGH e “anima e cuore” organizzativi della manifestazione. – Eravamo alla prima edizione e spero che chi ha partecipato ci perdoni eventuali errori o mancanze. La nostra volontà è di riproporci anche l’anno prossimo e di alzare il livello organizzativo. Vorrei anche dire “brava” alla nostra squadra under 14 che era all’esordio assoluto in un torneo di beach handball: ha giocato bene e si è comportata con onore in campo”.