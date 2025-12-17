Befane Shopping Centre: torna il Villaggio di Natale e Babbo Natale

Dal 20 al 28 dicembre 2025

Alle Befane Shopping Centre di Rimini il Natale è già iniziato con attività e incontri pensati per i più piccoli.

In Piazza Zara è aperto il Villaggio di Natale, uno spazio dedicato a bambini e famiglie con giochi Lego, gonfiabili e il grande trenino di mattoncini. Gli appuntamenti principali si svolgono sabato 20, domenica 21, mercoledì 24, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30. Nei giorni di apertura, dalle 16.30 alle 18.30, sarà possibile scattare una foto sul trenino LEGO, mentre il gioco gonfiabile resta accessibile tutti i pomeriggi.

Non mancherà il ritorno di Babbo Natale, interpretato da Diamante Russo, “giovanissimo” settantenne di Novafeltria che veste i panni del Babbo delle Befane dal 2018. Babbo Natale incontrerà i bambini dal 20 al 24 dicembre, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, con un’apertura speciale domenica 21 dicembre anche al mattino, dalle 10 alle 13. I più piccoli potranno scattare una foto con lui e lasciare la loro letterina destinata al Polo Nord.