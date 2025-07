Bellaria, a "casa di Alfredo" arriva il cantautore ravennate Michele Fenati

Appuntamento al parco "La casa rossa" con il concerto "I poeti della canzone italiana" mercoledì 16 alle 21.30

Fa tappa a Bellaria domani, mercoledì 16 luglio alle 21.30, il tour 2025 di Michele Fenati, il cantautore ravennate che ormai da anni, ogni estate, percorre l’Italia con il suo spettacolo dedicato prevalentemente ai grandi cantautori della canzone italiana (integrando i live act con brani propri, tratti dai numerosi album registrati nell’arco di un trentennio).

Lo spettacolo in programma per la rassegna “A casa di Alfredo” al parco “La casa rossa” di via Pisino 1, si intitola appunto “I poeti della canzone italiana, da Modugno a De Andrè”: una serata dedicata alle grandi canzoni della nostra musica.







Fenati, che suona la chitarra, sarà accompagnato da un trio acustico composto da Fabrizio Taroni alla chitarra, Vittorio Veroli al violino e Gabriele Felici al violoncello.







Lo spettacolo è a ingresso libero.